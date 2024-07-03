يورو 2024.. نجم الدوري السعودي رجل مباراة تركيا والنمسا

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، عن الفائز بجائزة رجل مباراة تركيا والنمسا، التي أقيمت مساء الثلاثاء على ملعب رد بول أرينا، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة يورو 2024.

فاز منتخب تركيا على النمسا بهدفين مقابل هدف، ليتأهل للدور ربع النهائي من بطولة يورو 2024.

توج مدافع منتخب تركيا ميريح ديميرال، لاعب فريق أهلي جدة السعودي، بجائزة رجل مباراة تركيا والنمسا.

ديميرال أفضل لاعب في مباراة تركيا والنمسا

وحصد ديميرال جائزة رجل مباراة تركيا والنمسا، بعدما أسهم في تأهل منتخب بلاده إلى دور الثمانية، بعدما سجل هدفي المنتخب التركي في اللقاء.

أحرز ديميرال الهدف الأول لمنتخب تركيا في الدقيقة الأولى، وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 59، قبل أن يقلص منتخب النمسا الفارق بهدف في الدقيقة 66 من عمر المباراة.

وأصبح ميريح ديميرال أول لاعب من الدوري السعودي يسجل هدفين في تاريخ بطولات كأس أمم أوروبا، كما أنه بات أول لاعب تركي يحرز هدفين في الأدوار الإقصائية بالبطولة، وصار أول مدافع يسجل ثنائية في مباراة في مرحلة خروج المغلوب بين البطولات الأوروبية وكأس العالم منذ ليليان تورام في كأس العالم 1998.

ضرب منتخب تركيا، موعدًا مع هولندا في ربع نهائي يورو 2024، بعدما بلغ الأخير هذا الدور باكتساح رومانيا بثلاثية نظيفة في دور الـ16.