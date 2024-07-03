خبير علاقات دولية: هناك فجوة بين الدول العربية ودول أمريكا اللاتينية من ناحية التبادل التجاري

قال محمد أحمد مرسي، أستاذ العلاقات الدولية، ومقرر لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية بالمجلس الأعلى للثقافة، أن السوق المشتركة لجنوب أمريكا اللاتينية والتي تضم الأرجنتين والبرازيل وتشيلي تقوم على تسهيل حركة التجارة ومرور السلع، والجاليات العربية مؤثرة جدا في هذا السوق، لكنها غير منظمة.

وأضاف مرسي خلال لقائه مع الإعلامية إنجي أنور، في برنامج مصر جديدة، على قناة etc، النشاط التجاري العربي في أميركا اللاتينية مركز على رؤية وتوجهيات وتحليلات عربية، وبالتالي هي شبه بعيدة عن ثقافة المنطقة، وهو ما أعطى إحساس بأن هناك فجوة بين العرب وبين دول أمريكا اللاتينية من ناحية التبادل التجاري، ومن الضروري معرفة أن المرحلة الحالية لها ظروفها الخاصة، والسوق التجارية في أمريكا اللاتينية كبيرة ومتشعبة خاصة في الفترة الحالية، وعلى الدول العربية أن تدرك ذلك مثلما أدركته الصين، والتي دخلت في شراكة مع العديد من دول قارة أمريكا اللاتينية، شراكة تعتمد بشكل أساسي على السلع الغذائية