انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة سكنية بأوسيم

كلفت جهات التحقيق بالجيزة، بانتداب المعمل الجنائي؛ لمعاينة حريق نشب داخل شقة سكنية بعقار في قرية برطس التابعة لمركز أوسيم، وفحص آثار الحريق، واستمعت إلى إفادات أصحاب الشقة عن أسباب الحريق، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

حريق شقة سكنية

بدأت الواقعة بإخطار تلقته الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، من غرفة عمليات شرطة النجدة، باندلاع حريق بشقة سكنية بقرية برطس بدائرة المركز.

دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بسيارتي إطفاء إلى موقع الحريق، بالتنسيق مع مأمور المركز، وتمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى باقي العقارات، ولم يسفر عن وقوع إصابات.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.