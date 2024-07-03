خطأ سائق.. الاستعلام عن صحة 10 أشخاص أصيبوا في حادث تصادم بالجيزة

كلفت جهات التحقيق بالجيزة، بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ١٠ أشخاص أصيبوا في حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى ملاكي أعلى المحور المركزي بمحيط محافظة الجيزة.

واستمعت جهات التحقيق إلى إفادات شهود العيان المحيطين بمسرح الحادث، وأمرت بالتحفظ على سائقي السيارتين لمعرفة ملابسات الحادث، وإجراء الكشف الطبي على السائق المتسبب في الحادث إذا ما كان متعاطي للمخدرات من عدمه، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

ملاكي صدم ميكروباص

البدايه بإخطار تلقته الإدارة العامة لمرور الجيزة، ومن غرفة عمليات شرطة النجدة، بوقوع حادث مروري عبارة عن تصادم سيارة ميكروباص بأخرى ملاكي أعلى المحور المركزي، ووقع مصابين.

وانتقلت على الفور قوة من الخدمات الأمنية والمرورية وبصحبتهم سيارة إسعاف، إلى محل البلاغ، وتبين من خلال الفحص، أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة من يد سائق السيارة الميكروباص، مما أدى إلى اصطدام بسيارة ملاكى أعلى الطريق، وتسبب الحادث في إصابة 10 أشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.