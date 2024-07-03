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الأربعاء 03 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

العثور على جثة شاب ملقاة بأرض زراعية في كفر الزيات

ارشيفيه
ارشيفيه
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عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية على جثة شاب مجهول الهوية في العقد الرابع من العمر ملقاة داخل إحدى الأراضي الزراعية بعزبة صادق التابعة لقرية مشلة بدائرة مركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة

تلقى اللواء خالد عبد السلام مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة كفرالزيات  يفيد بورود بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة لشاب مجهول الهوية داخل إحدى الأراضي الزراعية بعزبة صادق التابعة لقرية مشلة بدائرة مركز شرطة كفر الزيات

علي الفور انتقلت الاجهزه الأمنية ورجال المباحث الجنائية مدعومة بسيارة إسعاف إلى محل البلاغ وتبين وجود جثة لشاب مجهول الهوية فى العقد الرابع من العمر ملقاة داخل إحدى الأراضي الزراعية

وكشفت التحريات الأولية أن سبب الوفاة نتيجة تعاطيه جرعة مخدرات زائدة تم نقل جثة الشاب إلى مشرحة مستشفى كفر الزيات العام تحت تصرف النيابة العامة وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة التحريات حول الواقعة وملابساتها

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة.

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