استشهاد 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي شرق طولكرم

أفادت قناة العربية الإخبارية، مساء أمس الثلاثاء، في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، باستشهاد 4 فلسطينيين في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي على مخيم نور شمس شرق طولكرم.

وفي وقت سابق من مساء الثلاثاء، أصيب شابان وطفل برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت في بلدة بيتا جنوب نابلس. وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وأفاد الناطق باسم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أحمد جبريل، بأن طواقم الإسعاف تعاملت مع إصابتين لشابين برصاص الاحتلال، إحداها في البطن والأخرى في القدمين، وإصابة طفل برصاص الاحتلال في اليد، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيتا، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى.

ويواصل الاحتلال استهدافه وعدوانه وانتهاكاته ضد غزة والشعب الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر الماضي، مما يزيد من معاناة المدنيين ويعقد الأوضاع الإنسانية في القطاع.