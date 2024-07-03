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الأربعاء 03 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

جماعة الحوثي تعلن شن هجوم على هدف حيوي في حيفا بإسرائيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قالت جماعة الحوثي إنها نفذت عملية مشتركة مع "المقاومة الإسلامية العراقية" على هدف حيوي في حيفا بإسرائيل.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في بيان أوردته قناة الحرة الأمريكية أمس الثلاثاء، إن الجماعة المتحالفة مع إيران نفذت "بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية العراقية عملية عسكرية مشتركة استهدفت هدفا حيويا في حيفا بعدد من الصواريخ المجنحة وقد حققت العملية أهدافها بنجاح".

وتشن جماعة الحوثي هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على ممرات ملاحية منذ نوفمبر، قائلة إن هذه الهجمات تأتي تضامنا مع الفلسطينيين ضد الحرب الإسرائيلية في غزة.

وأسفرت هذه الهجمات عن غرق سفينتين والاستيلاء على أخرى ومقتل ما لا يقل عن ثلاثة بحارة.

جماعة الحوثي هجوم على هدف حيوي في حيفا بإسرائيل