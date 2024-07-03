يورو 2024.. منتخب تركيا يتخطى النمسا في دور الـ16

تغلب منتخب تركيا على النمسا بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء على ملعب رد بول أرينا، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة يورو 2024.

تخطى المنتخب التركي عقبة نظيره النمساوي بصعوبة في مباراة مثيرة، ليتأهل الأول إلى الدور ربع النهائي بفضل هدفي مدافع أهلي جدة السعودي ميريح ديميرال.

انتهى الشوط الأول بتقدم منتخب تركيا على النمسا بهدف للا شئ، بعدما شهد إثارة كبيرة حيث تبادل لاعبو المنتخبين الهجمات على المرمى والاستحواذ على الكرة.

منتخب تركيا يتأهل لربع نهائي يورو 2024

باغت منتخب تركيا، النمسا بهدف مبكر في الدقيقة الأولى سجله المدافع ميريح ديميرال بعد ركلة ركنية.

وبعد هذا الهدف، حاول منتخب النمسا إدراك التعادل بأكثر من كرة على مرمى المنافس، ولكن لم تفلح محاولات المنتخب النمساوي.

وفي الشوط الثاني، أضاف ديميرال الهدف الثاني من كرة رأسية بعد عرضية أردا جولر في الدقيقة 59.

ونجح جريجوريتش في تقليص الفارق لصالح منتخب النمسا بهدف في الدقيقة 66 من صناعة ستيفان بوستش.

وواصل منتخب النمسا ضغطه الهجومي على مرمى تركيا، وسنحت له أكثر من فرصة لا سيما في الوقت بدل من الضائع، ولكن تصدى حارس المنتخب التركي لكرات لاعبي المنتخب النمساوي.

وبتلك النتيجة، تأهل منتخب تركيا إلى الدور ربع النهائي من بطولة يورو 2024 على حساب النمسا، ليواجه منتخب هولندا في دور الثمانية.