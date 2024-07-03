لليوم الثاني على التوالي| تطبيق قرار غلق المحال التجارية في البحيرة.. صور

أعلنت محافظة البحيرة، عن تطبيق القرار رقم 247 لسنة 2024 بشأن مواعيد فتح وغلق المحال التجارية بتكثيف الحملات التفتيشية للوقوف على مدى الالتزام بالمواعيد المقررة لغلق المحال التجارية، هذا إلى جانب تخفيض إضاءة الإعلانات بالشوارع، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين بكل حسم دون تقاعس أو تهاون.

ويأتي ذلك بناءً على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بهدف ترشيد استهلاك الكهرباء، مما يساهم في تقليل استيراد المنتجات البترولية خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة والزيادة غير المسبوقة في معدلات استهلاك الكهرباء، وتنفيذًا لقرار اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بوزارة التنمية المحلية.

كما قامت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بغلق المحال التجارية في تمام الساعة العاشرة مساءً اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق الأول من يوليو وحتى الخميس الأخير من سبتمبر المقبل ماعدا يومى الخميس والجمعة وأيام الاجازات والاعياد الرسمية، حيث سيتم الغلق فى تمام الحادية عشرة مساءً، وفقًا لقرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، باستثناء الصيدليات والسوبر ماركت والمطاعم، حيث تم التشديد على رؤساء الوحدات المحلية وكافة الأجهزة المعنية بالمتابعة الدورية لقرار الغلق الجديد، للوقوف على الأنشطة المستهدفة من القرار، ومراعاة الأنشطة المستثناة، وتهيب محافظة البحيرة بقيام مؤسسات المجتمع المدنى ودور العبادة بدورها الوطنى فى زيادة وعى المواطنين بأهمية الاستخدام الأمثل والترشيد للطاقة والحد من استهلاك الكهرباء خاصةً مع الإرتفاع غير المسبوق فى درجات الحرارة هذا العام.