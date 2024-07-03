حريق هائل بمزارع نخيل بمركز الداخلة في الوادي الجديد

شب حريق هائل، منذ قليل، بمزارع نخيل بواحة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد حيث التهمت النيران أعداد كبيرة من أشجار النخيل المثمرة والفاكهة.

اللواء محمد أبو الليل مدير أمن الوادي الجديد تلقى بلاغا من إدارة النجدة يفيد نشوب حريق هائل في مزارع نخيل بواحة الداخلة، حيث التهمت النيران اعداد كبيرة من أشجار النخيل احدى الحظائر وجرى الدفع ب 6 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق للسيطرة عليه ومنع امتداده للمزارع والمناطق المجاورة له.

كما دفعت الوحدة المحلية لمركز الداخلة بعدد من سيارات المياه ومواتير الرفع للمشاركة في إخماد الحريق ومنع انتقاله للمناطق المجاورة.