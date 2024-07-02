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الأربعاء 03 يوليو 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

من هو محمود عصمت المرشح لوزارة الكهرباء خلفا للدكتور محمد شاكر ؟

المهندس محمود عصمت
المهندس محمود عصمت
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المهندس محمود كمال عصمت وزير قطاع الأعمال المرشح خلفا للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء كان يشغل منصب وزير قطاع الأعمال منذ أغسطس 2022 خلفاً لهشام أنور توفيق

من مواليد محافظة القاهرة عام 1954، حاصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة القاهرة، والدكتوراه في الهندسية من جامعة داهاوس بكندا. كما شغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي 2013 إلى 2014، ورئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية من 2014 إلى 2016

عمل معيدًا بكلية الهندسة جامعة حلوان لمدة عام ، حصل على درجة معادلة الدكتوراه من "كيلوج" الألمانية عام 1999

عندما  كان رئيساً لميناء القاهرة الجوي شهدت المطارات في عهده تطورا كبيرا ومن بينها انشاء مبني الركاب رقم 2 سعة ٧مليون راكب وتطوير وزيادة سعة كلا من مطار برج العرب ومطار الغردقه وشرم الشيخ والتخطيط لإنشاء الايربورت سيتي وتطوير الرادارات وأنظمة للملاحة الجوية.

 

خلفا للدكتور محمد شاكر المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء