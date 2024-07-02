ماس كهربائي سبب حريق «بحوث الدقي» .. ولا توجد شبهة جنائية

كشفت معاينة الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة عن عدم وجود شبهة جنائية في حريق مركز بحوث النباتات التابع لوزارة الزراعة بالدقي، وبعد إجراء التحريات وتقنين الاجراءات وتفريغ كاميرات المراقبة، تبين أن ماس كهربائي حدث بسبب "شرز" في كشاف لمبة بمخزن ورق " أرشيف " قديم يرجع إلى عام ١٩٧٠ .

حريق مركز البحوث بالدقي

و سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة على حريق شب بمركز البحوث بدائرة قسم شرطة الدقي.

وتباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول نشوب حريق بأرشيف مركز بحوث وزارة الزراعة بالدقى.

وطلبت النيابة العامة التحريات حول الواقعة كما أمرت بانتداب المعمل الجنائي لفحص آثار الحريق.

وكشفت التحقيقات أن الحريق لم يُسفر عن أية ضحايا أو مصابين.

يذكر أن تلقت غرفة النجدة بالجيزة إخطارا من غرفة الحماية المدنية بنشوب حريق داخل مركز البحوث بالدقي.

وتم الدفع بسيارتي إطفاء وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتبين من التحريات الأولية أن الحريق بسبب ماس كهربائي.