الخميس.. "الحلم حلاوة" يستأنف ليالي عرضه على مسرح السلام

يستأنف العرض المسرحي "الحلم حلاوة" ليالي عرضه من جديد، بداية من بعد غد الخميس ، في الثامنة مساء، على مسرح السلام بشارع القصر العينى، نظرا لأعمال الصيانة التي يخضع لها مسرح متروبول بالعتبة.

يقدم العرض يوميا عدا الثلاثاء إجازة المسرح، وتستمر ليالي العرض حتى 12 يوليو الجاري.

المسرحية من إنتاج فرقة المسرح القومي للأطفال، التابعة لفرق البيت الفني للمسرح، ومن بطولة أعضاء فرقة المسرح القومي للأطفال، أشعار طارق علي، موسيقى والحان هاني عبدالناصر، توزيع موسيقى أحمد حامد، استعراضات مصطفى حجاج، ديكور وملابس وعرائس فخري العزازي، اضاءة أبو بكر الشريف، ماكيير إسلام عفيفي، مخرج منفذ محمد فاروق، ومن تأليف ياسر أبو العنين، فكرة وإخراج مي مهاب.

يشار إلى العرض المسرحي "الحلم حلاوة" تم افتتاحه ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، في الثامنة مساء على مسرح متروبول بالعتبة "عبدالمنعم مدبولي" سابقا.

