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الأربعاء 03 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

خبير صناعي يحدد أبرز التحديات التي تنتظر الحكومة الجديدة

المهندس كريم إسماعيل
المهندس كريم إسماعيل
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قال المهندس كريم إسماعيل الخبير الصناعي وعضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن التحديات الرئيسية التي ستواجهها الحكومة الجديدة في ملف تحسين الصناعة الوطنية، هي تحديات جسام، ونحن منتظرين الحكومة الجديدة بأولويات وأجندة واضحة.

وأضاف إسماعيل، اليوم الثلاثاء، خلال لقاء ببرنامج "مال وأعمال"، المُذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنه كان لدى القيادة السياسية رؤية في تغيير الحكومة من نبض الشارع ونبض المصنعين ونبض المجتمع بشكل كبير جدا الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أنه كان هناك تغيير توجيهات بأولويات محددة منها الاقتصاد وبناء الإنسان والصناعة بشكل كبير لأنا نعيش في أزمات وتحديات كبيرة جدا الفترة الأخيرة من صدمات متتالية.
وأوضح أن المنطقة أو نصيب مصر أو حظ مصر للأسف من وجود محيطها الجيوسياسي به مشاكل متواجدة طوال الوقت، مؤكدًا أننا بحاجة إلى حلول واضحة على الأرض وتحديات كبيرة جدا منها الصادرات والتصنيع والإنتاج المحلي بشكل واضح.

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