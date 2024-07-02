يورو 2024.. تعرف على رجل مباراة هولندا ورومانيا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، اللاعب الفائز بجائزة رجل مباراة هولندا ورومانيا، التي أقيمت بينما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة يورو 2024.

اكتسح منتخب هولندا، النمسا بثلاثية نظيفة، تألق خلالها كودي جاكبو لاعب فريق ليفربول الإنجليزي.

جاكبو رجل مباراة هولندا ورومانيا

وتوج جاكبو بجائزة رجل مباراة هولندا ورومانيا، بعدما أسهم في تأهل منتخب بلاده للدور ربع النهائي من بطولة يورو 2024.

شارك جاكبو أساسيًا مع منتخب هولندا في اللقاء، ولعب حتى الدقيقة 84، بعد استبداله بزميله فوتر فيجورست.

افتتح جاكبو التهديف في المباراة في الدقيقة 20، وصنع الهدف الثاني لزميله دونيل مالين في الدقيقة 83.

الهدف الذي سجله جاكبو في اللقاء، جعله يحتل صدارة قائمة هدافي يورو 2024، بالتساوي مع جمال موسيالا لاعب منتخب ألمانيا، وإيفان سكرانز مهاجم سلوفاكيا ومهاجم جورجيا ميكاتدزي.

وبلغ منتخب هولندا إلى الدور ربع النهائي من بطولة يورو 2024، لينتظر الفائز من مواجهة النمسا وتركيا في دور الستة عشر.

تقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو حتى 14 يوليو الجاري، بمشاركة 24 منتخبًا.