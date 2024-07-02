الكرملين: بوتين سيبحث مع أردوغان زيارته المقبلة إلى تركيا على هامش قمة "شنغهاي"

أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيبحث مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان زيارته المرتقبة إلى تركيا خلال اجتماعهما على هامش قمة منظمة "شنغهاي" للتعاون المقرر عقدها غدًا في أستانة.

وقال أوشاكوف، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، "إننا نجري التحضيرات لزيارة الرئيس إلى تركيا منذ فترة.. أعتقد أن الزعيمين سيبحثان هذا الشأن معًا، وأرى أيضًا أن هناك الكثير من الموضوعات التي سيتبادلان الآراء حولها"، مُشيرًا إلى الدور المحوري الذي تقوم به كل من روسيا وتركيا على المستوى الإقليمي.

وأضاف المسؤول بالكرملين: "إننا نحافظ على حوار منتظم مع الجانب التركي، عبر المحادثات الهاتفية المستمرة، كما استضاف مؤخرًا الرئيس بوتين وزير الخارجية التركي هاكان فيدان؛ لذلك يمكننا مناقشة جميع القضايا المهمة والطارئة خلال المحادثات المقبلة. وبالطبع سيتطرق الزعيمان إلى آفاق تطوير العمل المشترك بين البلدين، والتي تشمل زيارة بوتين إلى تركيا".

كما أشار إلى أن الجانب الروسي لا يعتزم تنظيم محادثات ثنائية بين الرئيس الروسي ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون، قائلا "لقد كنا في بيلاروس منذ فترة ليست بطويلة.. إننا على اتصال دائم طوال الوقت".

وأضاف:" بالطبع سيجتمع الزعيمان برغم أننا لا نخطط لعقد محادثات ثنائية بينهما على هامش قمة أستانة".

وتنطلق قمة منظمة شنغهاي للتعاون غدا في العاصمة الكازاخستانية أستانة على مدار يومي 3 و4 يوليو الجاري، تحت شعار "تعزيز الحوار متعدد الأطراف – السعي لتحقيق السلام والتنمية المستدامين" بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

