عميد «طب طنطا» يفتتح المؤتمر الأول لأطباء مستشفيات الجامعة

افتتح الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب جامعة طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية المؤتمر الأول للأطباء المقيمين بمستشفيات جامعة طنطا عام 2024 م بعنوان " من التعليم إلى القيادة خلال رحلة النيابة " تحت رعاية الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا والأستاذ الدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبرعاية وحضور الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب جامعة طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية " رئيس المؤتمر " وذلك بقاعة المؤتمرات بكلية الطب جامعة طنطا .

وأكد الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب جامعـة طنطـا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية فى كلمته أن انعقاد المؤتمر الأول لنواب مستشفيات جامعة طنطا بدعم الأستاذ الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا يقدم رسالة هامة تتمثل فى أهمية التواصل بين جيل أعضاء هيئة التدريس وجيل الشباب لتحقيق الاستفادة من الخبرات المتميزة وتطوير مهارات شباب الأطباء وتحقيق أكبر قدر من الاستفادة من انعقاد المؤتمر .

كما أشار إلى أن هدف المؤتمر يتمثل فى تأهيل شباب الأطباء للوصول إلى المعرفة والمهارات التى تفيدهم فى مجال الطب فى ظل اهتمام القيادة السياسية بشباب الأطباء، فى الجمهورية الجديدة لتحقيق رؤية مصر فى خدمة المرضى داخل القطاع الصحي.

وشارك بالمؤتمر من خلال القاء عدد من المحاضرات نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية وهم الأستاذ الدكتور حسن التطاوى المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية والأستاذ الدكتور شريف شحاتة رئيس قسم الجراحة العامة والأستاذ الدكتور محمد الشنشورى رئيس قسم طب الأطفال والأستاذ الدكتور صبرى أمين رئيس قسم طب الطوارئ والإصابات والأستاذ الدكتور جمال النجار أستاذ الأمراض الباطنة والأستاذ الدكتور أحمد حرقان أستاذ مساعد طب الأطفال والدكتور محمود عبدالناصر مدرس الجراحة العامة والدكتورة مى مهران مدرس طب الطوارئ والإصابات لنقل خبرتهم الطبية والمعرفية لشباب الأطباء .

ويعد المؤتمر لقاء تعارف بين إدارة المستشفيات الجامعية ورؤساء الأقسام وشباب الأطباء لتثقيفهم حول أساسيات العمل فنيا وإداريا وتعريفهم بأخلاقيات المهنة وكيفية التعامل مع المرضى وذويهم خلال فترة النيابة كما تم تعريف شباب الأطباء بأساليب العلاج الحديثة وإستراتيجية التعامل مع الحالات الطارئة ووضع الأسس والقواعد الخاصة المنظمة لعمل التقارير الطبية للمرضى وكيفية التصرف بحكمة مع عقد حلقات نقاشية بين أعضاء هيئة التدريس وشباب الأطباء لثقل مواهبهم بالإضافة لعرض فيديو وثائقى يوضح مدى التطورات التى تمت بمستشفيات جامعة طنطا خلال السنوات الخمس الأخيرة من حيث الانشاءات والأجهزة وغرف العمليات والعناية المركزة .



جاء ذلك بحضور الأستاذ الدكتور محمد حنتيرة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والأستاذ الدكتور حسن التطاوى المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية والأستاذ الدكتور محمد الشبينى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة " نواب رئيس المؤتمر " ومقرر المؤتمر الأستاذ الدكتور أحمد سويلم مدير المستشفى الرئيسى ومستشفى الجراحات الجديدة وسكرتير المؤتمر الأستاذ الدكتور محمد سمير مدير المستشفى التعليمى العالمى ومن اللجنة المنظمة الأستاذ الدكتور أسامة شلبى رئيس قسم طب وجراحة العيون ومدير مستشفى الرمد الجامعى والأستاذ الدكتور أيمن عبدالظاهر رئيس قسم الأمراض الصدرية ومدير مستشفى الصدر الجامعى والأستاذ الدكتور محمد أبو فرحة مدير العيادة الشاملة والأستاذ الدكتور محمد مختار مبروك مدير إدارة الجودة بالمستشفيات الجامعية والأستاذة الدكتورة راجية شرشر المشرف الأكاديمى على البورد العربى ومنسق الزمالة المصرية والأستاذ الدكتور أحمد هجرس نائب مدير المستشفى التعليمى العالمى والدكتور أحمد كشك نائب مدير مركز الطب النفسى والدكتور أحمد إبراهيم مدير العمليات بمستشفى الجراحات الجديدة والدكتورة رحاب هلال مدير العناية المركزة بمستشفى الجراحات الجديدة وبحضور عدد من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس وعدد كبير من نواب مستشفيات جامعة طنطا دفعة م الذين لم يتسلموا عملهم بعد وذلك