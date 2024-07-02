يورو 2024.. شوط أول مثير بين تركيا والنمسا

تفوق منتخب تركيا على النمسا بهدف للا شئ، خلال الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب رد بول أرينا، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة يورو 2024.

شهد الشوط الأول إثارة كبيرة، بعدما تبادل لاعبو المنتخبين الهجمات على المرمى والاستحواذ على الكرة.

باغت منتخب تركيا، النمسا بهدف مبكر في الدقيقة الأولى سجله المدافع ميريح ديميرال بعد ركلة ركنية.

وبعد هذا الهدف، حاول منتخب النمسا إدراك التعادل بأكثر من كرة على مرمى المنافس، ولكن لم تفلح محاولات المنتخب النمساوي.

منتخب تركيا يتقدم على النمسا في الشوط الأول

تأهل منتخب تركيا إلى الدور ثمن النهائي من بطولة يورو 2024 في وصافة المجموعة السادسة بـ6 نقاط، بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة عن البرتغال المتصدر.

بينما بلغ منتخب النمسا دور الـ16، بعدما خطف صدارة المجموعة الرابعة من مجموعات يورو 2024، من فرنسا وهولندا وذلك برصيد 6 نقاط.

تقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو حتى 14 يوليو الجاري، بمشاركة 24 منتخبًا.