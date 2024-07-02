وصول سفينتين حربيتين من أسطول المحيط الهادئ الروسي إلى فنزويلا

أعلن أسطول المحيط الهادئ الروسي، اليوم الثلاثاء، عن دخول سفينتين تابعتين له إلى ميناء في فنزويلا.

وأوضح أسطول المحيط الهادئ الروسي، في بيان له، أن الفرقاطة "الأميرال جورشكوف" والناقلة "أكاديميك باشين"، وصلتا إلى ميناء لا جويرا بفنزويلا في زيارة تستغرق عدة أيام، وفقا لوكالة أنباء /تاس/ الروسية.

وأشار البيان إلى أن زيارة السفن الروسية إلى الميناء الفنزويلي تأتي في إطار تعزيز التعاون بين موسكو وكاراكاس، وبعد ذلك، سيواصل بحارة الأسطول الشمالي تنفيذ مهامهم في مياه المحيط الأطلنطي.

وتعد فنزويلا حليفة رئيسية لموسكو، وقد أعرب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في أكثر من مناسبة عن دعمه لروسيا وللرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قبل وبعد غزو أوكرانيا.

من جانبها، دعمت موسكو كراكاس في مواجهة العقوبات الأمريكية.