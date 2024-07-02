السيرة الذاتية للواء أشرف الجندي المرشح لمنصب محافظ الإسكندرية

بحضوره الهادئ وإنجازاته المتعددة، يرسم اللواء أشرف الجندي صورةً لرجل الأمن «الرعي والمسؤول عن رعيته»، ذلك الذي يتصف بالقوة في مواضعها، واللين في مواضع أخرى، حين ترتسم ابتسامة معهودة على وجهه، تضفي مزيدًا من الطمأنينة في قلوب المواطنين، فهو المرشح لمنصب محافظ الإسكندرية.

الكثير يرى ويتابع إطلالته المعهودة، المفعمة بالطاقة والحيوية والسعادة في آن معًا، لكن القليل يعرف أن للواء الجندي سيرة ومسيرة مليئة بالإنجازات والنجاحات الأمنية، خلال فترة عمله مديرًا لأمن القاهرة، أبرزها ضبط العصابة الأردنية بمدينة نصر، وكشف ملابسات «مذبحة الرحاب» وإزاحة غموض «مذبحة الزمالك».

وبعدما كان مديرًا لأمن الإسكندرية، يعود إلى عروس المتوسط مرة أخرى، لكن هذه المرة محافظًا لها، لينعش ذاكرة أهالي المحافظة بمواقفه ونجاحاته، ويحتفظ باللقب الدائم المسمى «الجنرال المبتسم».

السيرة الذاتية للواء أشرف الجندي

السيرة الذاتية للواء أشرف الجندي عمل مديرًا لأمن القاهرة، كشف العديد من الجرائم التي شغلت الرأي العام، وأبرزها:

1- ضبط العصابة الأردنية بمدينة نصر، و«مذبحة الرحاب» والتي تكشفت وقائعها بعد العثور على جثامين 5 أفراد من أسرة واحدة داخل فيلا بالرحاب.

2- ضبط وكشف غموض «مذبحة الزمالك»، بخلاف قضايا أخرى جنائية شائكة.

3- لقب «الجندي» بـ«الجنرال» نتيجة جهوده في قطاع المباحث.

4- عمل بقطاع الجوازات والهجرة، ثم التحق بمباحث أمن القاهرة، وتم تصعيده العام الماضي كنائب لمدير المباحث، ثم مديرًا لمباحث العاصمة، وبعدها مديرا لأمن الإسكندرية.