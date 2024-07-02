مصدر حكومي مطلع: منال عوض للتنمية المحلية وشريف فتحي للسياحة

كشف مصدر حكومي مطلع باختيار منال عوض ميخائيل للتنمية المحلية وشريف فتحي للسياحة، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

كما تم اختيار حسن الخطيب وزيرا للاستثمار والتجارة الخارجية، والمستشار محمود فوزي لحقيبة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

وأفاد مصدر حكومي مطلع لفضائية إكسترا نيوز، أن مراسم حلف اليمين للوزارة الجديدة غدا الأربعاء، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.

كما تابع مصدر حكومي مطلع: أن الحكومة الجديدة ستعمل وفقاً لبرنامج محدد يراعي ترتيب الأولويات وفي مقدمتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطن والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار.