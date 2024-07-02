البرهان يشيد بتضحيات القوات المسلحة السودانية في سبيل الدفاع عن الأرض والعرض

أشاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بالتضحيات والمجهودات التي يقدمها ضباط وضباط صف وجنود قوات الشعب المسلحة السودانية في سبيل الدفاع عن الأرض والعرض.

ونقل إعلام مجلس السيادة الانتقالي، في بيان اليوم /الثلاثاء/، عن البرهان قوله لدى مخاطبته ضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة بمنطقة وادي سيدنا العسكرية، إن "واجبنا هو تجهيز المقاتلين بما يحتاجونه من معدات ومعينات القتال".

وأضاف إننا على ثقة بإرادة شعبنا وعزيمة قواتنا، ونرى أن الانتصار بات وشيكا، داعيا إلى عدم الاستماع للأقاويل والإشاعات.

وقال إنه إذا تمت خسارة في معركة فهذا لا يعني أننا قد خسرنا الحرب، مشيدا في الوقت ذاته بصبر وصمود الشعب السوداني والتفاف الشعب مع قواته المسلحة في مواجهة انتهاكات قوات الدعم السريع المتمردة، مثمنا التضحيات التي قدمها الشعب السوداني في معركة الكرامة، مؤكدا أن القوات المسلحة السودانية ماضية في معركتها ولن تخذل هذا الشعب الصامد.

وأضاف البرهان "نحن منتصرون وهذا العدو إلى زوال".. مؤكدًا قدرة القوات المسلحة على سحق المتمردين.

كما تفقد البرهان خلال زيارته لمدينة أمدرمان، سلاح المهندسين مهنئًا القوات التي حققت انتصارات اليوم في الدوحة وأمبده.