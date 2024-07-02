السيرة الذاتية لمحمد جبران المرشح لمنصب وزير العمل

‎كشفت مصادر مطلعة عن ترشيح محمد جبران رئيس اتحاد عمال مصر لمنصب وزير العمل خلفًا لحسن شحاته بحكومة الدكتور مصطفى مدبولي.

السيرة الذاتية

محمد عبد العزيز عبدالحليم جبران وشهرته محمد جبران

محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال

حاصل علي بكالوريوس تجارة دفعة ٩٧، حيث تم التعيين بشركة أمل للبترول 23 /4 / 1992.

تدرج في الوظائف وصولا لمدير عام مساعد للخدمات الإدارية.

انتخب عضوا باللجنة النقابية لشركة أمل للبترول 1994.

تم التدرج داخل الهرم التنظيمي من أمين شباب اللجنة إلى أمين عام اللجنة إلى رئيس اللجنة النقابية.

أمين عام النقابة العامة للبترول عام 2013 لمدة أربعة أعوام.

رئيس النقابة العامة للبترول 18 / 6 / 2018.

شغل منصب نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر حتى الآن.

شغل منصب عضو المجلس التنفيذي للاتحاد العربي لعمل النفط والمناجم والكيماويات.

شغل منصب المشرف العام على المؤسسة الثقافية العمالية.

شغل منصب الأمين العام المساعد للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب.

شارك في العديد من المفاوضات العمالية بشكل مباشر منذ عام 2012 بعد أحداث 25 يناير 2011، حيث تم تفويضه من قبل محافظة البحر الأحمر اللواء/ محمود عاصم، واللواء سعد أمين، رئيس مدينة رأس غارب؛ وذلك بخصوص إنهاء أزمة الإضرابات العمالية بشركات البترول في منطقة البحر الأحمر، وكذلك اللواء جرير مصطفى – مدير أمن البحر الأحمر أثناء تلك الفترة.

جرى تكليفه بصفة دائمة من قبل الوزير السابق محمد سعفان – والذي كان حينها يشغل صفة رئيس النقابة العامة للبترول؛ وذلك لإنهاء أي أزمة أو إضرابات داخل مواقع العمل بالبحر الأحمر.

القيام بمجهود كبير أثناء أزمة السيول، التي حدثت بمنطقة رأس غارب، وتم مساعدة الأهالي في ذلك الوقت بالتنسيق مع اللواء/محمد حلمي – رئيـــــس مدينـة رأس غـارب، وبتكليف من اللواء أحمـد عبـدالله – محافظ البحر الأحمر في هذا التوقيت، وإزالة جميع المعوقات حتى تم ذلك بالانتهاء من عملية المسح الجيولوجي بالبحر الأحمر.

المشاركة الفعالة ضد أخونة مؤسسات الدولة عام 2013، والمشاركة في النضال، الذي قام به عمال البترول حتى تم عودة نقابة البترول لعمالها.

المشاركة في جميع الفعاليات التي تخص الدولة من أجل مصلحة وطننا الغالي وشعبنا العظيم.

6 مسؤوليات على عاتق محمد جبران

هناك العديد من الملفات التي سوف تكون على رأس أولوياته منها: