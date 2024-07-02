السيرة الذاتية للمستشار عدنان فنجري المرشح لمنصب وزير العدل

أكدت مصادر مطلعة، ترشيح المستشار عدنان فنجري لمنصب وزير العدل، في الحكومة الجديدة للدكتور مصطفي مدبولي، والمقرر لها أن تؤدي اليمين غدًا الأربعاء.

وتستعرض البوابة السيرة الذاتية للمستشار عدنان فنجري.

المستشار عدنان فنجري من مواليد عام 1953

حصل على ليسانس حقوق – جامعة القاهرة.

عين رئيسا لمحكمة استئناف القاهرة، وشغل منصب عضو مجلس القضاء الأعلى

كما شغل منصب رئيس محكمة استئناف بني سويف،

وشغل منصب رئيس محكمة استئناف أسيوط

وشغل أيضا منصب مدير التفتيش القضائي للنيابة العامة.

المستشار عدنان فنجري يمتلك خبرة عملية واسعة ومتنوعة، حيث تولي مناصب عديدة مثل رئيس محكمة استئناف لعدد من المحاكم بمختلف المحافظات

كما صدر قرار جمهوري رقم 271 لعام 2006 بتعيينه نائباً عاماً مساعداً

كما تم ندبه مديراً للتفتيش القضائي للنيابة العامة عام 2006.