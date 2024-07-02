مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بالطريق الحر بالقليوبية

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين في حادث تصادم سيارة ملاكي مع أخرى نقل ثقيل اليوم بالطريق الحر "بنها - المنصورة" شرق الرياح التوفيقي أمام قرية أسنيت بمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى كفر شكر التخصصي لاتخاذ اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من العميد محمد نديم مأمور مركز شرطة كفر شكر التخصصي يفيد وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع أخرى نقل أمام قرية أسنيت بمدينة كفر شكر بالطريق الحر "بنها - المنصورة"، شرق الرياح التوفيقي ووجود جثة ومصابين.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى موقع الحادث وتبين مصرع شخص وإصابة 3 آخرين جرى نقلهم إلى مستشفى كفر شكر التخصصي لاتخاذ اللازم، وجرى رفع تلفيات الحادث إلى جانبى الطريق لعدم تعطيل حركة المرور ومصالح المواطنين.

