أبرزها تحسين صحة القلب.. فوائد تناول المكسرات

لتناول المكسرات فوائد كثيرة؛ حيث إن كل نوع مكسرات له فائدة كبيرة وقيمة غذائية. وسعرات حرارية نستعرضها فيما يلي:

القيمة الغذائية للكاجو

الكاجو من المكسرات ذات القيمة الغذائية العالية لكل 28 جراما أو حوالي ملعقة طعام واحدة من الكاجو المحمص بدون ملح وهي كما يلي:

تبلغ السعرات الحرارية حوالي 155 سعرة حرارية، والدهون نحو 12 جرامًا

منها دهون مشبعة حوالي 2.2 جرام

منها دهون غير مشبعة حوالي 7.7 جرام

الكربوهيدرات حوالي 9 جرامات

منها السكريات حوالي 1.7 جرام

البروتينات حوالي 5 جرامات.

والألياف حوالي 1 جرام

الكالسيوم حوالي 10 ملغ

الحديد حوالي 1.7 ملغ

المغنيسيوم حوالي 82 ملغ

الفوسفور حوالي 168 ملغ

البوتاسيوم حوالي 187 ملغ

الزنك حوالي 1.6 ملغ

النحاس حوالي 0.6 ملغ.



القيمة الغذائية للوز

يحتوي اللوز على كمية جيدة من البروتين بالنسبة لمكوناته الأخرى ،و الغذائية العامة فإن محتوى البروتين في 100 جرام من اللوز يكون حوالي 21-22 جراما من البروتين، ويجب ملاحظة أن هذه القيم تكون مقدرة وقد تختلف قليلاً حسب العلامة التجارية أو طريقة القياس أو إذا كانت اللوز محمصة أو مملحة فإن قيمة البروتين قد تتغير قليلاً أيضًا .

ما هي السعرات الحرارية في المكسرات المحمصة



إن قيمة السعرات الحرارية في المكسرات المحمصة تختلف حسب نوع المكسرات وطريقة التحضير المحمصة في المتوسط حوالي 160-200 سعرة حرارية لكل 28 جرام أو حوالي ملعقة طعام واحدة معظم هذه السعرات الحرارية تأتي من الدهون حيث تحتوي المكسرات على كميات معتدلة من البروتين والكربوهيدرات أيضًا لكن الدهون غالبا ما تكون المكون الغذائي الرئيسي الذي يزيد من السعرات الحرارية وتعتبر المكسرات المحمصة بالملح أو المواد الحافظة قد تحتوي على كميات إضافية من السعرات الحرارية.

سعرات العين الجمل

تبلغ سعرات 100 جرام من العين الجمل بين 600 إلى 700 سعر حراري تقريبا ،قد تختلف قليلاً حسب الحجم أو الطريقة التي تم فيها تحضير الجوز ويُنصح دائمًا بالتحقق من المعلومات الغذائية المحددة على العبوة إذا كانت متاحة حيث يمكن أن تختلف القيم الغذائية بين المنتجات المختلفة ويجب المتابعة الدقيقة في حالة لو كنت تتبع نظاما غذائيا أو حمية للتخسيس.

فوائد المكسرات الصحية

القيمة الغذائية للمكسرات عالية وغنية فهي تحقق فوائد متعددة للجسم بفضل توازنها الغذائي الغني حيث توفر المكسرات العديد من الفوائد الصحية وهي:

1.تحسين صحة القلب والأوعية الدموية بفضل احتوائها على الدهون الصحية والألياف والمعادن.

2.تساهم المكسرات في تقليل مستويات الكولسترول الضار وخفض ضغط الدم مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

3.تساهم في خفض الوزن رغم كون المكسرات غنية بالسعرات الحرارية إلا أنها تعتبر وجبة خفيفة مشبعة تساعد في الشعور بالشبع لفترة أطول مما يساعد في تقليل الرغبة في تناول وجبات خفيفة أخرى وبالتالي التحكم في الوزن

تقوية الجهاز المناعي تحتوي المكسرات على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تعزز من قوة الجهاز المناعي ،وتساعد في مكافحة الالتهابات والأمراض 9

4.دعم صحة الدماغ تحتوي بعض المكسرات م، ومنها الجوز واللوز على الأحماض الدهنية الأوميجا-3 التي تساعد في تحسين وظائف الدماغ .