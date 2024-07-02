"الخارجية الأمريكية": نواصل الجهود مع مصر وقطر لمحاولة سد الفجوة بشأن وقف إطلاق النار

أكد نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، أن بلاده تواصل جهودها المكثفة مع مصر وقطر لمعرفة إمكانية سد الفجوة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال باتيل، خلال مؤتمر صحفي أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن اقتراح وقف إطلاق النار، الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي، هو أفضل طريقة لإنهاء العنف في غزة وأفضل مسار للتأكد من الإفراج عن الرهائن والتأكد من القدرة على إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مؤكدا في الوقت ذاته أن بلاده لا تقبل عند الحديث عن اليوم التالي أن تبقى حماس مسئولة في غزة.

وأكد نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، معارضة بلاده لتوسيع إسرائيل للمستوطنات وشرعنة البؤر الاستيطانية، مشددا على أن مثل هذه الإجراءات لا تنسجم مع القانون الدولي وتؤثر على أمن إسرائيل في الوقت ذاته.

وحول التقارير الإعلامية باستخدام إسرائيل للفلسطينيين كدروع بشرية، طالب باتيل إسرائيل بالتحقيق السريع والمحاسبة على أي انتهاكات، داعيا إياها للتصرف بطريقة تنسجم مع قوانين النزاع، فضلا عن دعوته لإسرائيل لاتخاذ كافة التدابير الاحترازية لحماية النازحين الفلسطينيين.

