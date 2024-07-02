ليتوانيا تقدم احتجاجًا إلى موسكو بعد اختراق طائرة مدنية روسية مجالها الجوي

أعلنت وزارة الخارجية الليتوانية، اليوم الثلاثاء، أنها قدمت احتجاجًا دبلوماسيًا إلى روسيا بعد اختراق طائرة مدنية روسية مجالها الجوي بدون الحصول على إذن مسبق.

وأوضحت خارجية ليتوانيا، أن طائرة تابعة لشركة "بوبيدا" الروسية دخلت المجال الجوي الليتواني فوق بحر البلطيق لمدة دقيقة في وقت متأخر من مساء الأحد، خلال رحلتها من مطار فنوكوفو في موسكو إلى مطار كالينينجراد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "أرمينبرس" الأرمينية اليوم الثلاثاء.

يذكر أن العلاقات الدبلوماسية بين فيلنيوس وموسكو تشهد توترا مؤخرا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

