شهيد الشهامة في دار السلام.. دافع عن زوجته من التحرش فسقط قتيلا

جريمة نكراء شهدتها منطقة دار السلام بمحافظة القاهرة، بعدما أقدم شاب علي قتل جاره، بسبب قيام المجني عليه بمعاتبته علي التحرش بزوجته.

ورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة دار السلام، من الأهالي، بمقتل شخص في الشارع خلال مشاجرة، وبالإنتقال والفحص تبين قيام شاب بالتحرش بزوجة المجني عليه وأثناء قيامه بالذهاب له ومعاتبته قام بالتشاجر معه والتعدي عليه بسلاح أبيض، ما أسفر عن وفاته، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، والتحفظ علي السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.