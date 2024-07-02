من هو طارق مرزوق المرشح لمنصب محافظ الدقهلية؟

أعلنت مصادر حكومية في تصريحات لفضائية إكسترا نيوز، اختيار اللواء طارق مرزوق، محافظا للدقهلية، ضمن حركة المحافظين اوالتعديل الوزاري الذي أعده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ليؤدوا اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية غدا بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.

طارق مرزوق محافظا للدقهلية:

ويأتي مرزوق خلفا لـ"أيمن مختار"، محافظ الدقهلية، الحالي، والذي شهدت المحافظة على مدار توليه منصبه عدة أزمات أبرزها منها أزمة تدهور منظومة النظافة، وتقلص المساحات الخضراء وتدمير للحدائق، بالإضافة الى أزماته مع عدد من الصحفيين وصلت إلى قيامه برفع دعاوى قضائية ضدهم ومنعهم من دخول ديوان عام محافظة الدقهلية وحجب المعلومات والأخبار، بالإضافة الى قيامه بإجراء اكثر من 36 حركة تنقلات بين رؤساء المراكز والمدن ونوابهم خلال فترة توليه دون ان تحقق الأهداف المرجوة منها، والإطاحة بمديري إدارات داخل الديوان العام.

من هو محافظ الدقهية الجديد:

تداول اسم اللواء طارق مرزوق، مساعد الوزير لقطاع السجون سابقًا محافظًا للدقهلية والذي شغل منصب مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية "السجون سابقا"واستطاع احجام اعضاء جماعة الإخوان الإرهابية داخل السجون،بالإضافة الى التصدي لكافة مزاعمهم والتي اعلنت عبر أبواقهم الإعلامية بشأن وجود انتهاكات، بل استطاع ابراز كافة الجوانب الإيجابية داخل قطاع الحماية المجتمعية،وتطوير المنشات والبنية التحتية فى اطار خطة وزارة الداخلية، والإهتمام بالنزلاء.

السيرة الذاتية للواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية:

تخرج اللواء طارق مرزوق من أكاديمية الشرطة عام 1984 م برتبة ملازم، الى ان ترقى الى ملازم أول، وتصعيدة الى إدارة البحث الجائي كمعاون مباحث بإدارة البحث الجنائي وتدرج في مناصبها حتى رتبة عقيد ليتم نقله الى الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، حتى اصبح برتبة عميد.

عمل مرزوق مساعدًا لمدير الأمن حتى نائبًا لمدير أمن أسوان في 2016، ثم تولى منصب مدير قطاع الشرق بالقاهرة.

طارق مرزوق محافظ الدقهلية الجديد:

جرى ترقية اللواء طارق مرزوق، ليصبح حكمدار القاهرة، ومنذ توليه منصب حكمدار القاهرة، ثم جرى تصعيده مديرًا لأمن الجيزة ومساعدًا لوزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية.

أشرف مرزوق، على العشرات من القضايا الكبيرة التي شغلت الرأي العام، والتي كان على رأسها حادث تفجير معهد الأورام بالإضافة الى كشف العناصر والجماعات الإرهابية التي اتخذت من القاهرة ملاذًا لها للهروب من قبضة الأمن.

حكمدار القاهرة والمشرف على إزالة التعديات محافظا للدقهلية:

كما تولى مرزوق ملف عمليات الإزالات الكثيرة التي شهدتها محافظة القاهرة، سواء التي كان هدفها إزالة التعديات على أراضي الدولة أو مخططات تطوير العشوائيات، ومن بينها منطقة أبو السعود وسور مجرى العيون بمصر القديمة، والتي تم اعتبارها منطقة إعادة تخطيط حيث تعد منطقة عشوائية من الدرجة الثانية ومقامة على أملاك دولة.