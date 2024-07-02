اقرأ غدًا في "البوابة".. 270 يومًا من المجازر والإبادة والجوع

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأربعاء 3 يوليو 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

عدد الأربعاء من جريدة البوابة

حكومة مدبولي الجديدة تحلف اليمين أمام الرئيس اليوم

بلومبرج تحذر: هزيمة ماكرون قد تؤدي إلى زعزعة استقرار أوروبا والناتو

270 يومًا من المجازر والإبادة والجوع

قصف إسرائيلي على عدة مناطق في غزة

الهروب من الجحيم.. نزوح جديد لمئات الفلسطينيين من خان يونس

نتنياهو يكرر مزاعمه: إسرائيل تتقدم نحو نهاية حماس

أبوسلمية: الأسرى السجناء يموتون في مراكز التحقيق.. ويحرمون من الطعام والدواء



عدد الأربعاء من جريدة البوابة بي دي إف

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