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الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في "البوابة".. 270 يومًا من المجازر والإبادة والجوع

جريدة البوابة
جريدة البوابة
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأربعاء 3 يوليو 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

عدد الأربعاء من جريدة البوابة

حكومة مدبولي الجديدة تحلف اليمين أمام الرئيس اليوم
بلومبرج تحذر: هزيمة ماكرون قد تؤدي إلى زعزعة استقرار أوروبا والناتو
270 يومًا من المجازر والإبادة والجوع
قصف إسرائيلي على عدة مناطق في غزة
الهروب من الجحيم.. نزوح جديد لمئات الفلسطينيين من خان يونس
نتنياهو يكرر مزاعمه: إسرائيل تتقدم نحو نهاية حماس
أبوسلمية: الأسرى السجناء يموتون في مراكز التحقيق..  ويحرمون من الطعام والدواء
 

عدد الأربعاء من جريدة البوابة بي دي إف

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