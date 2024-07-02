"مكافحة الإرهاب" العراقي يكشف حصيلة قتلى داعش الإرهابي خلال عامين

كشف جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، اليوم الثلاثاء، عن حصيلة القتلى من عناصر تنظيم داعش الإرهابي خلال العامين الماضيين، في إطار استمرار خطة الأجهزة الأمنية في التصدي لعصابات وفلول التنظيم الإرهابي، وإفقاده أي قدرات مستقبلية على العودة والانتشار مجددا.

ونقلا عن وكالة الأنباء العراقية، أكد صباح النعمان، المتحدث الرسمي باسم جهاز مكافحة الإرهاب، أن القوات الأمنية تمكنت من تصفية نحو 140 إرهابيا، حيث تم قتل 75 إرهابيا في عام 2022، وفي عام 2023 تم قتل 51 إرهابيا، أما في العام الحالي فقد تم حتى الآن قتل 13 إرهابيا، مشيرًا إلى أن القتلى من مستويات قيادية مختلفة وبعضهم قيادات كبيرة وكوادر بارزة.

وأضاف "النعمان"، أن جهاز مكافحة الارهاب يستمر وفي ضوء توجيهات القائد العام للقوات المسلحة بالضغط على عصابات داعش الإرهابية وشل حركة أفرادها.

وحول جغرافية انتشار عناصر التنظيم الإرهابي، لفت إلى أن مناطق وجود تلك العصابات محدودة وهم يختبئون بعيدا عن المدن وضواحيها في بعض المناطق الصحراوية وسلاسل الجبال وبعض المناطق ذات التضاريس الصعبة وغاية وجودهم هناك هي للاختباء من القوات الأمنية.

واوضح "النعمان" أن الجهاز يستمر بتوجيه ضربات لتلك العصابات وبفضل التخطيط والمعلومات الاستخبارية والتكتيكات التي يتبعها وهذه التكتيكات مختلفة ومتغيرة حسب المنطقة وأماكن تواجد العدو ونوعية أفراد التنظيم، حيث يعتمد الجهاز أساليب تكتيكية مختلفة يفاجئ بها أفراد تلك العصابات.

وفي ذات الصدد، أكد الفريق أول الركن عبدالأمير رشيد رئيس أركان الجيش العراقي، لوكالة الأنباء العراقية، أن عصابات داعش انتهت عسكريا، لكن بقاياها موجودة، وتتم ملاحقة أفرادها في كل مكان، حيث إن مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية تقدم معلومات يومية عن تلك العصابات وأماكن تواجدها.

وحول أماكن تواجد العصابات الإرهابية ومدى تقدمها نحو المدن، شدد "رشيد" على أنه لا يوجد أي خطر من بقايا تلك العصابات ولن يؤدي هذا لإقلاق المواطنين من إمكانية عودة تلك العصابات، لافتا إلى أن بقايا داعش تعمل في أماكن محددة تم تحديدها في المثلث «كركوك وصلاح الدين وديالي»، ونحن نمنع أي تسلل أو تقدم لهذه البقايا تجاه الأهداف، سواء كانت مدنية أو عسكرية.