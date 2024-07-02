القبض على سائق توك توك طعن شقيقه وقتل زوجته في المطرية

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض علي سائق توك توك، قتل زوجة اخيه وطعن شقيقه، بمنطقة المطرية، بسبب خلاف على أموال.





وردت إشارة من النجدة لضباط قسم شرطة المطرية، مفادها مقتل سيدة وإصابة زوجها بطعنات نافذة ونقل للمستشفى العام في حالة حرجة.

بالانتقال والفحص تبين نشوب مشادة بين المجني عليه وشقيقه بسبب رفض الضحية اعطاءه مبلغ من المال، فقام المتهم بطعن زوجة اخيه وحاول شقيقه الدفاع عنها فقام بطعنه هو الاخر.

وعقب تقنين الإجراءات القت مباحث القسم القبض علي المتهم.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم تباشر النيابة التحقيقات.

