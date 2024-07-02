ننشر السيرة الذاتية للواء هشام أبو النصر المرشح لتولي منصب محافظ أسيوط

قالت مصادر لفضائية إكسترا نيوز، إنه وقع الاختيار على اللواء هشام أبو النصر محافظاً لأسيوط خلفًا للواء عصام سعد،

"البوابة نيوز" تستعرض أبرز المعلومات عن اللواء هشام أبو النصر، المرشح لتولي منصب محافظ أسيوط، في السطور التالية:

اللواء هشام أبو النصر، شخصية بارزة في الملف الأمني علي مستوي الجمهورية، ويشغل حاليًا منصب مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، بدأ اللواء هشام أبو النصر، مسيرته المهنية في الشرطة بعد تخرجه من أكاديمية الشرطة، حيث تميز بسرعة الترقي فى الرتب المختلفة بفضل قدراته القيادية وحنكته في التعامل مع القضايا الأمنية.

تولى اللواء هشام أبو النصر، المرشح لتولي منصب محافظ أسيوط، العديد من المناصب الحيوية داخل وزارة الداخلية، حيث أثبت كفاءة عالية في مكافحة الجريمة وتحقيق الأمن والاستقرار في المناطق التي عمل بها، وعرف بتفانيه في العمل وحرصه على تطبيق القانون بحزم وعدالة، مما جعله يحظى باحترام زملائه وتقدير المواطنين.

وشهدت محافظة الجيزة، تطورًا ملحوظًا في مستوى الأمن، حيث نفذت العديد من الحملات الأمنية التي استهدفت بؤر الجريمة ومكافحة الأنشطة غير المشروعة، كما عمل اللواء هشام أبو النصر، المرشح لتولي منصب محافظ أسيوط على تعزيز العلاقة بين الشرطة والمجتمع المحلي، من خلال تبني مبادرات تهدف إلى تعزيز الثقة والتعاون بين الطرفين.

من السمات البارزة لشخصية اللواء هشام أبو النصر، قدرته على إدارة الأزمات والتعامل مع المواقف الصعبة برباطة جأش وفعالية، ويجمع بين الحزم في تطبيق القانون والرؤية الاستراتيجية لتحقيق الأمن، مما يجعله نموذجًا يُحتذى به في مجال العمل الأمني.

اللواء هشام أبو النصر، منذ توليه منصب مدير أمن الجيزة في عام 2022 خلفًا للواء علاء فاروق، أحدث تحولًا ملموسًا في العلاقة بين المواطنين وأقسام الشرطة في المحافظة، تحت قيادته، أصبح هناك حالة من الحب والتعاون، تجلت في مبادرات متعددة لتعزيز الثقة المتبادلة، وقبل توليه منصب مدير أمن الجيزة، شغل اللواء هشام أبو النصر عدة مناصب هامة، أبرزها:

مدير أمن مطروح، حيث أثبت جدارته في إدارة العمليات الأمنية في محافظة حيوية تشهد توافدًا كبيرًا للسياح والمواطنين على مدار العام.

شغل منصب نائب مدير أمن القاهرة لقطاع الشرق، قاد فيه جهودًا كبيرة لتعزيز الأمن في واحدة من أكثر المناطق ازدحامًا في العاصمة.

شغل منصب مساعد مدير أمن القاهرة للشئون المالية، وتولى فيه مهام إدارة الموارد المالية للمديرية بكفاءة عالية.

شغل منصب مدير الإدارة العامة لشرطة المرافق بالقاهرة، وقاد حملات مكثفة لتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية للمواطنين.

يتميز اللواء هشام أبو النصر بقدرته على تحقيق التوازن بين الحزم في تطبيق القانون والتواصل الفعّال مع المواطنين، مما جعله قائدًا أمنيًا محط تقدير واحترام، وجهوده الدؤوبة وتفانيه في خدمة الوطن، تعكس التزامه الراسخ بتحقيق الأمن والاستقرار في كل المواقع التي خدم فيها.