أبرزها ميزانية الوزارة وتسويق المنتج المصري.. ملفات على طاولة المرشح لوزارة الثقافة

أعلنت قناة "إكسترا نيوز"، منذ قليل، تولي الدكتور أحمد فؤاد هنو، عميد كلية الفنون والتصميم بجامعة الجلالة وزيرًا للثقافة في التعديل الوزاري الجديد لحكومة الدكتور مصطفي مدبولي، والمقرر أن تؤدي اليمين غدًا الأربعاء.

موقع "البوابة نيوز" تستعرض أبرز مطالب العاملين بالقطاعات الثقافية والفنية التى تنتظر وزير الثقافة الجديد فى السطور الآتية:

الفنان محمد عبله

_ زيادة ميزانية وزارة الثقافة

رصد الفنان المصرى محمد عبلة أبرز الملفات الشائكة فى الثقافة المصرية، وقال فى تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، إنه مازالت حتى الآن الدولة هى اللاعب الأكبر والأهم فى مجال الثقافة والفن بما تملكه من إمكانيات، من قاعات عرض، وفرص ثقافية كبيرة.

وطالب بزيادة ميزانية وزارة الثقافة حتى يصبح هناك مرونة، مؤكدًا أنها ضعيفة جدًا مما يجعل معظم الأماكن الفنية والثقافية لا تقدم الخدمة المرجوة منها بشكل منتظم.

_ الاهتمام بالاقتصاد الثقافى

وأضاف "عبلة" أن الاهتمام بالجانب الاقتصادى للثقافة، وتسويق المنتج المصري من فن تشكيلي وابداعات بشكل عام، أصبح ضرورة؛ لأن الاعتماد الوحيد على ميزانية الوزارة.

_ إعفاء الأدوات الفنية من الضرائب

كما طالب الفنان الكبير باعفاء الخامات والأدوات الخاصة بالمناهج الدراسية لكليات الفنون من الضرائب بشكل نهائي، لأنه مازالت الجمارك المصرية تعامل الأدوات الفنية من أوراق وفرش وألوان معاملة الكماليات، موضحًا أنها تعرقل العملية التعليمية.

_ تنشيط الحوار الجدلي

واختتم حديثه: "أطالب بتنشيط الجانب الحواري والجدلي في الحياة الثقافية المصرية، لأنه لا يوجد فن أو ثقافة دون جدل".