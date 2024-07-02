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الثلاثاء 02 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

صحة الدقهلية تطلق قافلة علاجية مجانية لخدمة رواد مصيف جمصة

قافلة علاجية لخدمة
قافلة علاجية لخدمة رواد مصيف جمصة
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أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الدقهلية، اليوم، انطلاق فاعليات التأمين للقوافل العلاجية لمصيف جمصة لتقديم الكشف والعلاج وخدمات الطوارئ مجانا  من خلال قافلة مجانية ثابتة، بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتحت إشراف الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، برعاية قطاع الطب العلاجي بالوزارة.

صحة الدقهلية تعلن إطلاق قافلة علاجية مجانية لخدمة رواد مصيف جمصة:

وقالت الدكتورة علياء ابو السعود، مدير منسق عام القوافل أن مواعيد القافلة تبدأ من الـ 2 ظهرا حتي الـ 9 مساء يوميا طوال  فترة الصيف بمنطقة السوق الكبير أمام شاطىء هدير، وتشمل كشف صحي عام و باطنة واطفال وعظام وحميات ومسالك.

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