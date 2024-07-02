وكيل تعليم دمياط يجتمع مع موجهي المواد ومسؤولي التناسيق

أكد محمد رمضان غريب وكيل وزارة التعليم بدمياط، إن هناك خطة للتعامل مع معدلات العجز والزيادة في المواد الدراسية لضمان تحقيق عملية تعليمية متميزة يسودها الانضباط والالتزام.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم بموجهي عموم المواد ومسؤولي التناسيق، بحضور إيناس عبد الخالق مدير عام الشؤون التنفيذية ورحاب البراشي مدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء.

حيث تم توجيه الموجهين العموم ومسؤولى التناسيق المختلفة بالالتزام بمعدلات العجز والزيادة في هيئات التدريس بكل مدارس المحافظة والتطبيق الكامل للقرار الوزاري رقم 202 والخاص بإجراءات ندب ونقل المعلمين مع اتباع معدلات العجز والزيادة في المواد الدراسية لضمان تحقيق عملية تعليمية متميزة يسودها الانضباط والالتزام وذلك وفق القواعد والقوانين الوزارية المنظمة للعمل مع تجهيز وإعداد ملف خاص بالحالات الصحية والإنسانية لبعض المعلمين الراغبين في الندب والنقل والمدعمة بالمستندات الرسمية وعرضها على السلطة المختصة.

وأكد وكيل وزارة التعليم بدمياط، الالتزام بالدقة والمصداقية المهنية والشفافية وتقدير المسؤولية في العمل خلال تجهيز نشرات النقل داخل الإدارات التعليمية والتحلي بالجدية والالتزام خلال المرحلة الاستعدادية الخاصة بالسنة الدراسية الجديدة.

وشهد وكيل وزارة التعليم بدمياط،، اليوم الثلاثاء، فعاليات تدريب وحدات تيسير الإنتقال إلى سوق العمل بمكوناتها الثلاث، المقامه بمدينة دمياط الجديدة لمدة 14 يوما تحت رعايه مشروع قوى عاملة مصر وبدعم من وزاره التربيه والتعليم والتعليم الفني.

واشاد بجوده التدريب وتفاعل المتدربين، معربا عن كامل استعداده لتذليل اي عقبات توجد وانه سيقوم بمتابعه التدريب من خلال زيارات مستمرة الى ان تنتهي التدريبات في 16 يوليو القادم.

كما أكد وكيل وزارة التعليم بدمياط، الالتزام بالدقة والمصداقية المهنية والشفافية وتقدير المسؤولية في العمل خلال تجهيز نشرات النقل داخل الإدارات التعليمية والتحلي بالجدية والالتزام خلال مرحلة الاستعدادات الخاصة.