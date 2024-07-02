ads
الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

يورو 2024.. مهاجم إنتر ميلان يقود تشكيل النمسا أمام تركيا

منتخب النمسا
منتخب النمسا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن الألماني رالف رانجنيك، المدير الفني لمنتخب النمسا، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة تركيا، في المباراة التي تجمعهما في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة يورو 2024.

يواجه منتخب النمسا، اليوم الثلاثاء، تركيا على ملعب رد بول أرينا، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود ماركو أرناوتوفيتش مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي، تشكيل منتخب النمسا أمام تركيا، في ظل مشاركة مارسيل سابيتزر أساسيًا.

تأهل منتخب النمسا إلى دور الـ16 من بطولة يورو 2024، بعدما تصدر المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط.

بينما بلغ منتخب تركيا دور ثمن النهائي، بعدما حل وصيفًا للمجموعة السادسة برصيد 6 نقاط، خلف البرتغال المتصدر بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة.

تقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو حتى 14 يوليو الجاري، بمشاركة 24 منتخبًا.

تشكيل منتخب النمسا لمواجهة تركيا

حراسة المرمى: بينتز 

خط الدفاع: بوستش - دانسو - لينهارت - موني 

خط الوسط: مارسيل سابيتزر - كونراد لايمر - سيوالد

وفي الهجوم: شميد - ماركو أرناوتوفيتش - كريستوف باومجارتنر.

النمسا تركيا يورو 2024 تشكيل منتخب النمسا تشكيل النمسا منتخب النمسا منتخب تركيا اخبار يورو 2024