يورو 2024.. مهاجم إنتر ميلان يقود تشكيل النمسا أمام تركيا

أعلن الألماني رالف رانجنيك، المدير الفني لمنتخب النمسا، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة تركيا، في المباراة التي تجمعهما في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة يورو 2024.

يواجه منتخب النمسا، اليوم الثلاثاء، تركيا على ملعب رد بول أرينا، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود ماركو أرناوتوفيتش مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي، تشكيل منتخب النمسا أمام تركيا، في ظل مشاركة مارسيل سابيتزر أساسيًا.

تأهل منتخب النمسا إلى دور الـ16 من بطولة يورو 2024، بعدما تصدر المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط.

بينما بلغ منتخب تركيا دور ثمن النهائي، بعدما حل وصيفًا للمجموعة السادسة برصيد 6 نقاط، خلف البرتغال المتصدر بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة.

تقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو حتى 14 يوليو الجاري، بمشاركة 24 منتخبًا.

تشكيل منتخب النمسا لمواجهة تركيا

حراسة المرمى: بينتز

خط الدفاع: بوستش - دانسو - لينهارت - موني

خط الوسط: مارسيل سابيتزر - كونراد لايمر - سيوالد

وفي الهجوم: شميد - ماركو أرناوتوفيتش - كريستوف باومجارتنر.