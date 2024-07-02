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الثلاثاء 02 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ننشر السيرة الذاتية للواء عبد المجيد صقر وزير التنمية المحلية المحتمل

اللواء عبد المجيد
اللواء عبد المجيد صقر
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حصلت البوابة نيوز على السيرة الذاتية  للواء عبد المجيد صقر  وزير التنمية المحلية الجديد  ومحافظ السويس السابق  خلفا للواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، في التعديل الوزاري الجديد.
ولد اللواء عبد المجيد صقر وزير التنمية المحلية في عام 1962 و تولي منصب محافظ السويس في سبتمبر عام 2018، وشغل عدة مناصب منها مساعد وزير الدفاع عام 2015، ورئيس إدارة الشرطة العسكرية ثم نائب رئيس الإدارة. 
نال اللواء عبد المجيد صقر عددا من الأنواط والميداليات منها نوط الواجب العسكري من الطبقة الاولي وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة.

حصل اللواء عبد المجيد صقر  علي ماجستير العلوم العسكرية من أكاديمية ناصر العسكرية وبكالوريوس العلوم العسكرية من الكلية الحربية وهو احد قيادات الشرطة العسكرية.

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