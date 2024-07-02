محمد قماح يطرح أولى أغنيات ألبومه الجديد بعنوان Sans Facon

طرح المطرب محمد قماح أغنية منذ ساعات قليلة أغنية بعنوان "سون فاسون" Sans Facon وهي أول أغنيات ألبومه الجديد المُقرر طرح أغنياته تباعا بطريقة منفردة، حيث حملت الأغنية المزج بين موسيقى الراي وإيقاع الريجاتون.

تضمنت الأغنية كلمات ذات طابع خاص وعصري، بعدة لغات مختلفة مثل الفرنسية والألمانية والإيطالية والعربية، على غرار ما سبق وقدمه من قبل من أفكار موسيقية مختلفة تحمل كلمات بلغات مختلفة مثل "أنا مش نجيب ساوريس" أو "كروسون" التي حققت نجاحا كبيرا منذ سنوات.

تفاعل جمهور محمد قماح من خلال مواقع التواصل الاجتماعي مع برومو الأغنية الجديد الذي قام بنشره على حساباته الرسمية على السوشيال ميديا، ودشن جمهوره عدد من الهاشتاجات احتفالا بطرح الأغنية وتعبيرا عن مضمونها وكلماتها، من بينها #عجبكم_الكروسون_استنوا_سون_فاسون #المرة_اللي_فاتت_أنا_كنت_مش_نجيب_ساويرس_باردون #المرادي_هجيبلك_herms_وluisvitton

تُمثل هذه الأغنية عودة محمد قماح لطرح أغنياته بعد نجاح تجاربه التلحينية مع عدد من المُطربين أبرزهم عمرو دياب بأغنية "الكلام ليك"، حيث انتهى قماح من تنفيذ جميع مراحل ألبومه الجديد الذي يحمل قرابة 20 أغنية، من المُقرر أن يقوم بطرح أغنياته أغنية تلي الأخرى بطريقة منفردة بعيدا عن طرح الألبوم بشكل كامل، وهو الأسلوب الذي يتبعه عمرو دياب وكبار نجوم الغناء في طرح ألبوماتهم الغنائية خلال الفترة الماضية.

والجدير بالذكر أن أغنية "Sans Facon" من كلمات وألحان وتوزيع محمد قماح، وهندسة صوتية لـ خالد رؤوف، إذ تأتي هذه الخطوة ليُقدم قماح نفسه في هذا الألبوم كصانع موسيقي يُبدع في الكلمات والألحان والتوزيع على غرار خطوات سابقة قام بتنفيذها لنفسه ولبعض نجوم الغناء أبرزهم عمرو دياب الذي قام بتلحين وتوزيع أغنية "الحفلة" في ألبومه قبل الأخير، إلى جانب تلحينه أغنية "الكلام ليك" في الألبوم الأخير.