يورو 2024.. «جولر» يقود تشكيل منتخب تركيا أمام النمسا

أعلن الإيطالي فيتشينزو مونتيلا، المدير الفني لمنتخب تركيا، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة النمسا، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة يورو 2024.

يواجه منتخب تركيا، اليوم الثلاثاء، النمسا على ملعب رد بول أرينا، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يتواجد أردا جولر جوهرة فريق ريال مدريد الإسباني، أساسيًا في تشكيل منتخب تركيا أمام النمسا، في ظل غياب القائد هاكان تشالهان أوغلو للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

تأهل منتخب تركيا إلى الدور ثمن النهائي من بطولة يورو 2024 في وصافة المجموعة السادسة بـ6 نقاط، بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة عن البرتغال المتصدر.

بينما بلغ منتخب النمسا دور الـ16، بعدما خطف صدارة المجموعة الرابعة من مجموعات يورو 2024، من فرنسا وهولندا وذلك برصيد 6 نقاط.

تقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو حتى 14 يوليو الجاري، بمشاركة 24 منتخبًا.

تشكيل منتخب تركيا لمواجهة النمسا

حراسة المرمى: جونوك

خط الدفاع: مولدور - ميريح ديميرال - بردكجي - كاودي أوغلو

خط الوسط: كان إيهان - يوكسك - أوركون كوكو

وفي الهجوم: أردا جولر - باريش يلماز - كينان يلدز.