يورو 2024.. منتخب هولندا يعبر لربع النهائي بثلاثية أمام رومانيا

انتصر منتخب هولندا على رومانيا بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة يورو 2024.

انتهى الشوط الأول بتقدم منتخب هولندا بهدف للا شئ على رومانيا، بعدما سيطر على الكرة ومجريات اللعب، وكان له أكثر من محاولة تهديفية.

وترجم المنتخب الهولندي سيطرته إلى هدف عن طريق كودي جاكبو في الدقيقة 20، بعد مجهود فردي رائع أنهاه بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني، حاول منتخب هولندا مضاعفة النتيجة، عن طريق جاكبو أيضًا، حيث سجل هدفًا في الدقيقة 64 ألغاه حكم اللقاء.

واستمر تألق جاكبو في المباراة، إذ صنع الهدف الثاني لزميله دونيل مالين في الدقيقة 83، الذي بدوره أحرز الهدف الثالث في الدقيقة 90+3 من صناعة تشافي سيمونز.

منتخب هولندا يتأهل لربع نهائي يورو 2024

وبهذا الفوز، تأهل منتخب هولندا إلى الدور ربع النهائي من بطولة يورو 2024، لينتظر الفائز من مواجهة النمسا وتركيا في دور الستة عشر، التي تنطلق بعد قليل.

تقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو حتى 14 يوليو الجاري، بمشاركة 24 منتخبًا.