الثوم في باطن القدم.. علاج قديم بدون آثار جانبية

الثوم من المواد الطبيعية التي لها فوائد عظيمة وتستخدم في الكثير من الأشياء بجانب الطهي، فالثوم مادة مطهرة قوية وأيضا يعمل مضادا حيويا، يستخدم في علاج كثير من الأمراض ومنتشر في الكثير من الثقافات حول العالم لعلاج امراض مختلفة وأثبت فاعليته فيها وتبرز "البوابة نيوز" استخدامات الثوم في علاج بعض الأمراض التي تصيب القدم وطريقة الاستخدام.

-علاج مسمار القدم بالثوم:

مسمار القدم عبارة عن طبقات من الجلد الميت الصلبة التي غالبًا ما تظهر في القدم نتيجة الاحتكاك المباشر مع الحذاء والأرض، ويعد الثوم أحد العلاجات البديلة التي يمكن استخدامها لعلاج مسمار القدم وذلك لكونه غني بمضادات الأكسدة، إذ أنه يمكن علاج مسمار اللحم بالثوم من خلال استخدامه بشكل موضعي مكان الإصابة.

طريقة علاج مسمار القدم بالثوم:

يستخدم فص ثوم ولاصق جروح.

تقسيم فص الثوم إلى قسمين وفرك نصف فص الثوم بمسمار القدم.

إلصاق النصف الآخر من الثوم باستخدام لاصق الجروح لليلة كاملة.

غسل القدم صباحًا مع تكرار الخطوات السابقة عدة أيام.

-علاج امراض متنوعة بالثوم منها:

الصدفية، والثعلبة.

الطريقة:

فصوص من الثوم وتقسم بالنصف ويتم فرك الثوم في المكان المصاب.

او هرس الثوم جيدا وفرك الثوم المهروس في المكان المصاب يوميا ولمدة فترة حتى تستجيب الاصابة

-علاج فطريات القدم بالثوم:

الفطريات عبارة عن كائنات حية ومجهرية، تتوالد و تتكاثر بطريقتين، إما من خلال التكاثر الجنسي أو من خلال التكاثر غير الجنسي، والذي يكون إما بالتبرعم أو التفتت، وتتميز بعدم احتوائها على مادة الكلوروفيل للتتمكن من التغذية، لذلك فهي تلجأ إلى التطفل على الكائنات الحية بشكل عام كالنباتات والحيوانات والإنسان، الأمر الذي يؤدي إلى إصابتها بالأمراض الفطرية المتعددة،

والفطريات هي كائنات طفيلية، فهي عندما تصيب قدم الإنسان تتغذى على المواد العضوية التي يفرزها، الأمر الذي يترتب عليه ظهور بعض الأعراض المزعجة، منها "شدة جفاف القدم وتحديداً في منطقة الأصابع، وزيادة سمك جلد القدم، يتطور الجفاف ليصبح عبارة عن تشققات تسبب الآلم وقد تنزف أحياناً، ظهور طفح جلدي، يكون أحياناً يتطور ليتحول إلى تقرحات في منطقة الأصابع وتصاحبها حكة شديدة، انتشار البثور على كامل منطقة القدم، واحمرار الجلد وظهور القشور عليه".

طريقة استخدامه لعلاج الفطريات:

في الصين ودول شرق اسيا تستخدم هذه الطريقة بكثرة حيث تغسل القدم جيدا ويتم تنشيفها جيدا ويوضع الثوم المهروس حول واسفل القدم بكثرة ثم يرتدي الشخص كيس او شراب معين وينام ليلة بالكامل في هذه الوضع تكون رجلة بين الثوم المهروس، ليتخلص تماما من فطريات القدمين بدون آثار جانبية.