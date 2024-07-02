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الثلاثاء 02 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ارتفاع عدد ضحايا حادث التدافع بالهند إلى 116 قتيلًا

عدد من ضحايا حادث
عدد من ضحايا حادث التدافع بالهند
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أعلنت السلطات الهندية، اليوم الثلاثاء، أن عدد ضحايا حادث التدافع الذي وقع في ولاية "أوتار براديش" قد ارتفع إلى أكثر من 116 قتيلًا، بالإضافة إلى إصابة ما يزيد على 150 شخصًا آخرين.

وذكرت شبكة "إندي إكسبرس" نقلًا عن ضابط في الشرطة أن حوالي 15 ألف شخص كانوا مجتمعين في ساتسانغ في سيكاندرا راو في ذلك اليوم. وأضاف الضابط: "لا نعرف السبب الدقيق للتدافع، ولكن معظم الوفيات كانت نتيجة للاختناق".

من جانبه، أوضح راجيش كومار، كبير مفتشي الشرطة في إيتاه، أن كلية الطب قد استنفدت طاقتها بالكامل لاستيعاب المصابين، وقد تم طلب الدعم من المستشفيات الخاصة لتوفير أسرّة لضحايا التدافع. وأكد كومار أن عمليات الإغاثة والإنقاذ مستمرة بكثافة.

وأفادت شبكة "إن دي تي في" الهندية بأن التدافع وقع خلال تجمع ديني في إحدى قرى مدينة "هاثراس"، نتيجة التكدس والزحام الشديد.

وقد أعرب رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي ورئيسة البلاد دروبادي مورمو عن تعازيهما لأسر الضحايا، ووجها السلطات إلى تقديم المساعدات اللازمة لحكومة الولاية.

وفي السياق نفسه، أمر رئيس وزراء الولاية يوجي أديتياناث بفتح تحقيق شامل في الحادث، مؤكدًا على ضرورة تقديم كافة جهود الإغاثة والإنقاذ الممكنة، وكذلك الرعاية الطبية للمصابين. كما أصدرت السلطات توجيهات بتقديم تعويضات مالية للمصابين ولأسر الضحايا.

السلطات الهندية أوتار براديش