بعد خمس سنوات من العطاء.. اللواء طارق الفقي يودع مكتب محافظة سوهاج

علمت "البوابة نيوز"، من مصادرها، أن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، تلقي مكالمة هاتفية عقب اللقاء الجماهيري الذي يعقد كل ثلاثاء بديوان عام محافظة سوهاج، تضمنت أنه خارج التشكيل الوزاري الجديد 2024، خلال تواجده داخل مكتبه بديوان محافظة سوهاج، مساء اليوم، وقام علي أثر ذلك بتوديع موظفي الديوان العام، بعد 5 سنوات قضاها محافظًا لسوهاج منذ عام 2019.

وكانت مصادر حكومية، كشفت أن حركة المحافظين الجديدة ستشمل محافظات القاهرة وشمال سيناء والغربية وكفر الشيخ والإسماعيلية والسويس وبورسعيد والإسكندرية والجيزة والمنيا وأسيوط والدقهلية وسوهاج وأسوان والشرقية القليوبية ودمياط

أبرز ملامح حركة المحافظين الجديدة 2024

الدكتورة جاكلين عازر محافظاً للبحيرة.

اللواء محب حبشي محافظاً لبورسعيد.

اللواء أشرف الجندي محافظاً للإسكندرية.

اللواء عادل سعيد محافظاً للجيزة.

اللواء عماد الكدواني محافظًا للمنيا.

اللواء هشام أبو النصر محافظًا لأسيوط.

اللواء طارق مرزوق محافظًا للدقهلية.

اللواء علاء عبد المعطي محافظاً لكفر الشيخ.

اللواء عبد الفتاح نور الدين محافظاً لسوهاج.

اللواء أشرف فارس محافظًا للإسماعيلية.

اللواء خالد شوقي محافظًا لأسوان.

المهندس حازم الأشموني محافظًا للشرقية.

اللواء أيمن عطية محافظاً للقليوبية.

اللواء أيمن الشهابي محافظاً لدمياط.

يذكر أن اللواء طارق الفقي، خريج دفعة 1984، يشغل منصب مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للأمن المركزي منذ حركة التنقلات الداخلية في مارس 2019، وترأس اللواء طارق الفقي عدة مجموعات قتالية شاركت في المداهمات والحملات الأمنية، وتولى تأمين المنشآت العامة والخاصة، والبنوك، والسجون، وأقسام الشرطة، ودور العبادة. كما قاد عمليات التأمين لاحتفالات ثورة 25 يناير، بهدف الحفاظ على الأمن والأمان وبث روح الطمأنينة بين المواطنين.

وتؤدي الحكومة الجديدة اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي غدا بمقر رئاسة الجمهورية.

وأكد مصدر حكومي مطلع أن التغيير يشمل عددا كبيرا من الحقائب الوزارية والمحافظين. وشدد المصدر على أن التغيير الوزاري شامل وشهد دمج وزارات واستحداث وزارات أخرى في إطار توجيه الرئيس السيسي بتغيير السياسات الحكومية لمواكبة التحديات التى تواجه الدولة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتابع المصدر أن الحكومة الجديدة ستعمل وفقا لبرنامج محدد يراعي ترتيب الأولويات، وفي مقدمتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار.

وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور مصطفي مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة تعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية.

وتضمنت تكليفات الرئيس للدكتور مصطفى مدبولي وضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات خاصة في مجالات الصحة والتعليم ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب؛ بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.