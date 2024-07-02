صلاح بيصار ناعيًا محمد حاكم: أحد أعمدة المدرسة المصرية الحديثة في الكاريكاتير

نعى الناقد التشكيلي صلاح بيصار رحيل رسام الكاريكاتير الكبير محمد حاكم، والذي وافته المنية اليوم الثلاثاء، ويُعد أحد أعلام فن الكاريكاتير، قدم من خلال فنه شخصيات عبّر عنها بأسلوب بسيط منذ أن بدأ رسوماته التي كانت تصاحب المقالات في الصحف والمجلات.

صلاح بيصار ينعى محمد حاكم

وقال بيصار في منشور له عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»: "وداعًا أخى وصديقى محمد حاكم .. رسام الكاريكاتير بصباح الخير ورسام الأطفال بماجد وكتب الهلال للأولاد والبنات".

وأضاف: "بقلوب حزينة ودعنا مع الزملاء رسامى الكاريكاتير والفنانين ومحمد حاكم هو الأخ الأصغر لحسن حاكم أحد أعمدة المدرسة المصرية الحديثة فى الكاريكاتير وتوأم مصطفى حسين".

وتابع: "هو فنان له أسلوبه بعيدًا عن حاكم الكبير، تتميز خطوطه مع البساطة بالبراءة وروح الدعابة وشخوصة نطالعها بيننا من أهالينا الذين يصنعون ملحمة الحياة فى الريف والمدينة ولديه قدرة كبيرة على ابتكار المشهد البانورامى الحافل بالصور وعشرات بل مئات الشخوص مع مكملات المشهد من البيوت والأشجار والمشاهد الداخلية والخارجية.

وأردف: "الفنان محمد حاكم مواليد 1944، نشرت أعماله بمجلة روزاليوسف.. صباح الخير...كاريكاتير جريدة الأهالى والدستور، حصل على العديد من الجوائز الدولية فى فن الكاريكاتير، اشتهر برسومه للأطفال وقد نشرت أعماله بمجلة ماجد والعربى الصغير ومجلة علاء الدين وقطر الندى وأيضا له رسوم بكتب الهلال للأولاد والبنات".

واختتم: "كما اشترك بالعديد من معارض الأطفال.. منها: معرض بولونيا فى إيطاليا.. خالص العزاء للابن عمرو ولأسرة الكاريكاتير المصرى والعربى".

محمد حاكم فى سطور

محمد حاكم هو فنان كاريكاتير شعبي من طراز فريد، يهتم بالمجتمع وقضاياه، ويمتلك مصداقية كبيرة في التعبير عنه واشتهر بفيلسوف الضحك في أعماله، اهتم من خلال أعماله بهموم وقضايا المجتمع والفقراء خاصة، فتميز بأسلوبه الفريد الذي ظهر في رسوماته من قدرة فائقة على الابتكار وتصوير الشخصيات والأحداث باستخدام الخطوط البسيطة والألوان القوية لنقل الرسائل.

واستطاع محمد حاكم من خلال أعماله إبراز ملامح مدهشة من عوالم مختلفة، ترتكز على الكوميديا السوداء، التقط من خلالها لحظات مثيرة للضحك والبكاء في آن واحد، فيعتبر من الفنانين القلائل فى مصر الذى يستطيع عمل كاريكاتير بدون كلام، ومن خلاله يستطيع أن يعبر عن كل المشاعر الخاصة والتعبير عن كل أفكاره أو أفكار الآخرين ببساطة وذكاء غير عادى.

شارك فى العديد من المعارض الدولية وحاز على العديد من الجوائز، كان آخرها معرض فني ببيت السناري بحي السيدة زينب في العام الماضي، اختير كأحسن فنان كاريكاتير فى مسابقات عالمية منها مهرجان بولونيا للاطفال بإيطاليا وفاز كأحسن رسام على مستوى العالم.