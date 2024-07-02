مايا مرسي مرشحة لوزارة التضامن الاجتماعي

رشحت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، لحقيبة وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك بعد إنجازات كبيرة حققتها في ملف تمكين المرأة المصرية، كما شغلت "مرسي" العديد من المناصب المهمة.. البوابة نيوز تقدم السيرة الذاتية للدكتورة مايا مرسي في سطور:

انتُخبت مايا مرسي رئيساَ للمجلس القومى للمرأة في 1 فبراير 2016 ، وقد دشنت حملة قومية لتمكين المرأة تحت اسم " التاء المربوطة سر قوتك" بهدف تغيير المفاهيم الخاطئة عن المرأة وتدعيم مشاركة المرأة في جميع المجالات، كما قام المجلس تحت رئاستها بإصدار استراتيجية المرأة 2030.

حصلت الدكتورة مايا مرسي على الدكتوراة في السياسات العامة والأمن الإنساني للمرأة العربية من معهد الدراسات والبحوث العربية التابع لجامعة الدول العربية، وقبلها درجتي الماجستير في الإدارة العامة 1998 والماجستير في إدارة الأعمال 1997 من جامعة مدينة سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية.

بدأت الدكتورة مايا مرسي حياتها العملية في منظمات دولية من بينها المعونة الأمريكية وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، فهي سياسية متخصصة في السياسة العامة ومدافعة عن حقوق المرأة وحقوق الإنسان، وفق موقع المجلس القومي للمرأة الإلكتروني.

تمتلك مايا مرسي رصيدا متميزا من الخبرة، اكتسبتها من خلال عملها لأكثر من 26 عامًا في العديد من المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية، واستطاعت من خلال هذه الخبرة تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأفريقي، والاتحاد من أجل المتوسط.

نجحت الدكتورة مايا مرسي في إدارة وقيادة أكثر من 50 برنامجا وإعداد أكثر من 45 دليلاً تدريبياً وكتاباً ومقالاً وبحثاً وورقة سياسات في مجالات عديدة منها السياسة العامة، والتنمية والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والتمويل من أجل التنمية.

الدكتورة مايا مرسي، أول امرأة مصرية تحصل على جائزة «امرأة العقد في التمكين والحياة العامة»، وجائزة واحدة من ضمن الـ50 سيدة الأكثر تأثيرا في مصر عام 2016، فضلاً عن جائزة العمل الريادي للمرأة من الإمارات لعام 2019.

المسيرة المهنية للدكتورة مايا مرسي والتي امتدت على مدى أكثر من عشرين عاماً فى مجال النهوض بالمرأة والدفاع عن حقوقها الأساسية شملت كذلك العمل كمديرة للمكتب الوطني لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بمصر (2000-2013) .

كذلك شغلت منصب منسقة مشاريع صندوق الأمم المتحدة للمرأة بمصر (1999-2000).

كما كانت مسؤولة عن مشروع تعليم وتمكين الفتيات التابع لوزارة التعليم في مصر (1998-1999).

كذلك مسؤولة لمشروع التنمية البشرية المستدامة الذي نفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع ووزارة الإدارة المحلية في مصر (1995-1998).



كما قامت بالتدريس في قسم الإدارة العامة والاتصال في البرنامج الجامعي المشترك بين جامعة مدينة سياتل والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا التابعة لجامعة الدول العربية (1997-1998).