مباراة الأزمة.. بيراميدز يهزم سموحة بثلاثية في اللقاء المعاد

حقق فريق بيراميدز فوزا كبيرا على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي تم استكماله مساء اليوم الثلاثاء على استاد برج العرب بعدما قرار رابطة الأندية المصرية المحترفة باستكمال باقي وقت المباراة التي أقيمت يوم الجمعة الماضي وتوقفت بسبب اندلاع حريق في استاد الإسكندرية.

انطلقت مباراة بيراميدز وسموحة اليوم من الدقيقة 49 وكانت النتيجة تشير إلى التعادل بهدف لكل فريق.

تمكن محمود مرعي من تسجيل الهدف الثاني لصالح بيراميدز في الدقيقة 72 قبل أن يعزز فخري لاكاي التقدم بالهدف الثالث في الدقيقة 78، وكان فيستون ماييلي أحرز الهدف الأول لصالح بيراميدز في مباراة يوم الجمعة بينما سجل هدف سموحة الأول حسام حسن من ضربة جزاء في الدقيقة 15 وأضاف فادي فريد الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع .

بهذه النتيجة ابتعد فريق بيراميدز بصدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 65 نقطة بينما يأتي سموحة في المركز السابع .

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة سموحة في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - محمود مرعي - كريم حافظ - محمد الشيبي

خط الوسط: مصطفى فتحي - مهند لاشين - بلاتي توريه

خط الهجوم: فيستون ماييلي - إبراهيم عادل - فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أسامة جلال- أحمد فتحي - أحمد توفيق - محمود دونجا - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - دودو الجباس - محمود صابر

ويفتقد بيراميدز في اللقاء، جهود أحمد سامي ووليد الكرتي بسبب الإيقاف لحصولهما على بطاقة صفراء ثالثة.