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الثلاثاء 02 يوليو 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رئيس جامعة دمياط يتابع التصحيح الإلكتروني في «الطب البشري» و«التمريض»

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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اجتمع الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط  اليوم ٢ يوليو ٢٠٢٤ بعمداء ووكلاء ورؤساء أقسام وكنترولات كليتي الطب البشري والتمريض، بحضور  الدكتور محمد عبده عماشة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور سمير الجمال عميد كلية الحقوق والأستاذ الدكتور محمد عبد الحميد شهاب وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب والقائم بعمل أمين عام الجامعة، وذلك لمتابعة سير عملية تصحيح اختبارات الفصل الدراسي الثاني في إطار حرص رئيس الجامعة على متابعة سير العملية التعليمية بمراحلها كافة.

تطرق الاجتماع إلى آليات وضوابط عملية التصحيح الإلكتروني وإدارة الكنترولات.

وأوضح رئيس الجامعة أن عمليتي الاختبارات الإلكترونية والتصحيح الإلكتروني تتم وفق استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فيما يتعلق بالتحول الرقمي ، مضيفاً أن عملية التصحيح الإلكتروني بالجامعة تهدف لتوفير الوقت والجهد البشري والتدخل بمسار التصحيح لتحسين مخرجات العملية التعليمية وتحقيق العدالة والشفافية في تقييم الطلاب.

وأشار إلى أن الجامعة ستعقد ورش عمل تشمل تدريب الكوادر على كل إجراءات الإختبارات الإلكترونية والتصحيح الإلكتروني لتلافي الأخطاء البشرية في نظم الاختبارات التقليدية والوصول لأعلى مستويات الجودة في العملية التعليمية.

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