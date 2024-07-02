رسميًا.. عمرو وردة يعود إلى ناديه القديم في الدوري اليوناني

أعلن نادي أتروميتوس اليوناني، اليوم الثلاثاء، عن عودة الجناح المصري عمرو وردة إلى صفوفه في صفقة انتقال حر لمدة موسم واحد.

وسبق للاعب منتخب مصر عمرو وردة، اللعب مع أتروميتوس في موسم 2017-2018، وترك بصمة مميزة خلال تلك الفترة.

وعبر وردة عن سعادته الغامرة بالعودة إلى أتروميتوس، حيث قال: «أنا سعيد جدًا لوجودي هنا مرة أخرى، فأنتم جميعًا تعلمون ما يعنيه هذا الفريق بالنسبة لي».

وأضاف: «أتروميتوس آمن بي في أوقات صعبة عندما لم يصدقني أحد، وقد حققت هنا إنجازات رائعة، وشاركت في بطولات أوروبا مرتين. والآن، حان الوقت للعودة معًا إلى المشاركات الأوروبية».

عمرو وردة ينضم إلى أتروميتوس اليوناني

وتابع وردة: «أود أن أشكر السيد سبانوس، رئيس النادي، على ثقته بي، فقد تواصلنا خلال السنوات الماضية، ويعرف مدى رغبتي في العودة إلى هنا. كما أشكر يانيس أنجيلوبولوس، المدير الفني للفريق، وبابلو جارسيا، الذي أعمل معه دائمًا، فهو يفهمني وأنا أفهمه، وأعتقد أنه يمكننا معًا تحقيق أشياء عظيمة مرة أخرى».

عمرو وردة (30 عامًا)، وقع مع ناديه القديم أتروميتوس عقدًا لمدة موسم واحد، ليعود إلى النادي اليوناني مرة أخرى بعد 8 سنوات.